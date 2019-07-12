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Туризм 12.07.2019 23:35

Пляжи Канарских островов атаковали ядовитые медузы

Туристам запретили посещать пляжи острова Лансароте, входящем в состав Канарских, после появления там сотен ядовитых медуз, сообщает газета Mirror.

"На острове Лансароте, где расположен один из крупнейших пляжей Плайя-де-Фамара, туристам запретили купаться после того, как обнаружили прибитыми к берегу сотни ядовитых медуз, численность которых стремительно увеличивается", - пишет издание.

По словам директора местного Консорциума по безопасности и чрезвычайным ситуациям

Энрике Эспиноса, на пляже установили красный флаг, который символизирует опасность - там нежелательно находиться и тем более, заходить в воду.

Как отмечает газета, щупальца медуз болезненно жалят. "В случае прикосновения к ней местные власти рекомендуют обратиться к спасателям, чтобы избавиться от щупалец и получить обезболивающее, которое уменьшит отек", - пишет Mirror.

Летом прошлого года на пляжах Италии появились ядовитые кубомедузы. Причиной их появления в Адриатическом море у берегов Италии стало, по мнению ученых, чрезмерное размножение в океане из-за промыслового вылова рыбы, которая питается личинками медуз. В целом, на появление медуз в нехарактерных для них местах, по словам исследователей, влияет глобальное потепление.

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Тэги: КАНАРЫ, ПЛЯЖИ, МЕДУЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]