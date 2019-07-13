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Дальнее зарубежье 13.07.2019 09:00

Группа сенаторов призвала Трампа ввести санкции против Турции в связи с С-400

Несколько членов Сената США выступили за принятие ограничительных мер против Турции в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, говорится в заявлении.

"Мы призываем президента США Дональда Трампа ввести полный пакет санкций, предусмотренных законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Наряду с тем, что поставка (Турции - ИФ) F-35 приостановлена на неопределенное время, мы обращаемся с призывом к минобороны США прекратить участие Турции в программе F-35", - отмечается в документе.

"На основании соглашения, достигнутого двумя партиями, Конгресс США ясно указал на то, что ошибочный шаг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - приобретение С-400 - должен повлечь последствия. Это стало опасным сигналом стратегического объединения с президентом РФ Владимиром Путиным и угрозой для программы F-35", - говорится в опубликованном заявлении.

Под документом поставили подписи три сенатора: демократ Боб Менендез, демократ Джек Рид и республиканец Джим Инхоф.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]