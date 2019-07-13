Группа сенаторов призвала Трампа ввести санкции против Турции в связи с С-400

Несколько членов Сената США выступили за принятие ограничительных мер против Турции в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, говорится в заявлении.
"Мы призываем президента США Дональда Трампа ввести полный пакет санкций, предусмотренных законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Наряду с тем, что поставка (Турции - ИФ) F-35 приостановлена на неопределенное время, мы обращаемся с призывом к минобороны США прекратить участие Турции в программе F-35", - отмечается в документе.
"На основании соглашения, достигнутого двумя партиями, Конгресс США ясно указал на то, что ошибочный шаг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - приобретение С-400 - должен повлечь последствия. Это стало опасным сигналом стратегического объединения с президентом РФ Владимиром Путиным и угрозой для программы F-35", - говорится в опубликованном заявлении.
Под документом поставили подписи три сенатора: демократ Боб Менендез, демократ Джек Рид и республиканец Джим Инхоф.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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