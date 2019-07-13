АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн

Азиатский банк развития (АБР) в пятницу разместил номинированные в грузинской национальной валюте два выпуска облигаций общим объемом 60 млн лари (порядка $21 млн), говорится в сообщении на сайте АБР.

Объем каждого выпуска - 30 млн лари, срок обращения одного выпуска - 3 года, второго - 5 лет. Ставка купона облигаций плавающая, она привязана к ставке депозитного сертификата Национального банка Грузии.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будет направлены на финансирование грузинского банка "Кредо" для запуска им новых продуктов, включая ипотечное кредитование частных лиц с низкими доходами.

Бумаги размещены среди институциональных инвесторов в Грузии.

В сообщении говорится, что АБР разместил облигации путем открытой подписки и аукциона через Грузинскую систему расчетов по ценным бумагам (GSSS), которая была внедрена Нацбанком Грузии в декабре 2018 года. Облигации котируются на Грузинской фондовой бирже.

Агентом по размещению обоих выпусков облигаций выступила компания Galt & Taggart (входит в BGEO Group, являющуюся основным акционером Банка Грузии, одного из крупнейших коммерческих банков страны).

Эта эмиссия является третьей по счету для АБР на внутреннем рынке Грузии.

Как сообщалось, в феврале 2015 года грузинский ТВС-банк привлек 3-летнюю кредитную линию АБР на сумму 100 млн лари для финансирования малого и среднего бизнеса. Ресурсы в лари для кредитования ТВС-банка АБР привлек путем размещения облигаций в грузинской нацвалюте на сумму 100 млн лари.

В июле 2016 года АБР разместил номинированные в грузинской национальной валюте 3-летние облигации в объеме 64 млн лари. Привлеченные от размещения облигаций средства были направлены АБР на финансирование банка Finca Bank Georgia и микрофинансовой организации "Кредо" для кредитования ими малого бизнеса.

Банк "Кредо" (ранее - крупнейшая в Грузии микрофинансовая организация, учрежденная в 1997 году World Vision International) в марте 2017 года получил лицензию Национального банка страны на осуществление банковских операций. Акционерами "Кредо" в настоящее время являются Access Microfinance Holding AG, владеющий 60,2%, а также различные фонды и инвестиционные компании из Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии.

Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от АБР более $2,4 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных, а также других проектов, в том числе в частном секторе, в сфере малого и среднего бизнеса.

Официальный курс на 12 июля - 2,8476 лари/$1.