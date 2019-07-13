Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.07.2019 09:46

В Анкаре напомнили США о нежелательности ухудшения двусторонних отношений

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил и.о. главы Пентагона Марку Эсперу, что ухудшение двусторонних отношений не выгодно ни Анкаре, ни Вашингтону.

"Акар заявил, что ухудшение двусторонних отношений не пойдет на пользу ни самим США, ни Турции, ни НАТО", - пишет агентство "Анадолу", сообщающее об итогах телефонного разговора руководителей оборонных ведомств обеих стран.

В Пентагоне, в свою очередь, пока предпочитают не комментировать разговор.

По сообщению американских СМИ, в министерстве обороны США лишь сообщили, что беседа продлилась около получаса.

Кроме того, в пятницу должен был состояться брифинг в Пентагоне, в ходе которого представители этого ведомства собирались рассказать о планах США по исключению Турции из программы по сборке истребителей-бомбардировщиков F-35 в ответ на поставку в Турцию российских систем ПВО С-400. Однако брифинг сначала перенесли на более поздний срок, а затем - вообще отменили. Некоторые СМИ передают, что это было сделано под давлением Белого дома.

В пятницу Турция получила из РФ первые поставки компонентов систем ПВО С-400. Ожидается, что доставка грузов продолжится в ближайшие дни. США выступают против этой сделки, так как считает, что С-400 в Турции могут позволить РФ получить данные о характеристиках F-35.

При этом президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, комментирую ситуацию с С-400, занял довольно примирительную позицию: она напомнил, что предыдущая администрация США отказалась продать Анкаре системы Patriot, после чего турки были вынуждены изучать предложения других стран и в итоге остановились на российских С-400.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Турция после заявлений госдепа по С-400 призывает США не вредить двусторонним отношениям Разногласия Анкары и Вашингтона по проблеме С-400 стали менее острыми - глава МИД Турции Эрдоган назвал "грабежом" исключение Вашингтоном Турции из программы истребителей F-35 Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400 - Эрдоган Турция потребует от США вернуть $1,25 млрд в случае непоставки F-35 - Эрдоган Трамп и Эрдоган обсудят ситуацию вокруг поставок С-400 Турции "на полях" саммита G20 в Осаке - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]