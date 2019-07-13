В Анкаре напомнили США о нежелательности ухудшения двусторонних отношений

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил и.о. главы Пентагона Марку Эсперу, что ухудшение двусторонних отношений не выгодно ни Анкаре, ни Вашингтону.

"Акар заявил, что ухудшение двусторонних отношений не пойдет на пользу ни самим США, ни Турции, ни НАТО", - пишет агентство "Анадолу", сообщающее об итогах телефонного разговора руководителей оборонных ведомств обеих стран.

В Пентагоне, в свою очередь, пока предпочитают не комментировать разговор.

По сообщению американских СМИ, в министерстве обороны США лишь сообщили, что беседа продлилась около получаса.

Кроме того, в пятницу должен был состояться брифинг в Пентагоне, в ходе которого представители этого ведомства собирались рассказать о планах США по исключению Турции из программы по сборке истребителей-бомбардировщиков F-35 в ответ на поставку в Турцию российских систем ПВО С-400. Однако брифинг сначала перенесли на более поздний срок, а затем - вообще отменили. Некоторые СМИ передают, что это было сделано под давлением Белого дома.

В пятницу Турция получила из РФ первые поставки компонентов систем ПВО С-400. Ожидается, что доставка грузов продолжится в ближайшие дни. США выступают против этой сделки, так как считает, что С-400 в Турции могут позволить РФ получить данные о характеристиках F-35.

При этом президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, комментирую ситуацию с С-400, занял довольно примирительную позицию: она напомнил, что предыдущая администрация США отказалась продать Анкаре системы Patriot, после чего турки были вынуждены изучать предложения других стран и в итоге остановились на российских С-400.