Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 13.07.2019 10:00

Музей "Царское Село" будет продавать электронные билеты по паспорту для борьбы с перекупщиками

Государственный музей-заповедник "Царское Село" перешел на продажу электронных билетов по паспорту в целях борьбы с перекупщиками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

"Это касается только электронных билетов. Раньше индивидуальные посетители не имели возможности купить эти билеты, потому что перекупщики буквально в первые минуты продажи скупали всё с целью перепродажи и продавали их за сумасшедшие цены. В музей поступало много жалоб в связи с тем, что невозможно купить электронные билеты, и музей был вынужден пойти на этот шаг, чтобы защитить интересы индивидуальных посетителей и исключить спекуляцию электронными билетами. А просто прийти в музей и купить билет в кассе можно каждый день, хоть по нескольку раз", - пояснил собеседник агентства.

Новые правила вступили в силу с четверга. Теперь покупатель должен указать паспортные данные (для ребёнка - данные свидетельства о рождении) и в итоге получить именной билет. По одному документу можно купить электронный билет один раз в 30 дней. Это исключает возможность покупки подряд большого количества билетов с целью перепродажи.

На входе электронный билет можно обменять на обычный, но только при предъявлении паспорта. В противном случае электронный билет аннулируется, его стоимость не возвращается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, МУЗЕЙ, ПРАВИЛА


Похожие новости


Российские бумажные деньги отмечают 250-летие Путин одобрил проект строительства ВСМ Москва-Петербург - СМИ СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев Путин планирует принять участие в ПМЭФ-2019 - Песков Парламент Петербурга одобрил в первом чтении стратегию развития города до 2035 года Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]