Государственный музей-заповедник "Царское Село" перешел на продажу электронных билетов по паспорту в целях борьбы с перекупщиками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.
"Это касается только электронных билетов. Раньше индивидуальные посетители не имели возможности купить эти билеты, потому что перекупщики буквально в первые минуты продажи скупали всё с целью перепродажи и продавали их за сумасшедшие цены. В музей поступало много жалоб в связи с тем, что невозможно купить электронные билеты, и музей был вынужден пойти на этот шаг, чтобы защитить интересы индивидуальных посетителей и исключить спекуляцию электронными билетами. А просто прийти в музей и купить билет в кассе можно каждый день, хоть по нескольку раз", - пояснил собеседник агентства.
Новые правила вступили в силу с четверга. Теперь покупатель должен указать паспортные данные (для ребёнка - данные свидетельства о рождении) и в итоге получить именной билет. По одному документу можно купить электронный билет один раз в 30 дней. Это исключает возможность покупки подряд большого количества билетов с целью перепродажи.
На входе электронный билет можно обменять на обычный, но только при предъявлении паспорта. В противном случае электронный билет аннулируется, его стоимость не возвращается.
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