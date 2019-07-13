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13.07.2019 10:31

Неизвестный в Киеве выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета, пострадавших нет

В Киеве полицейские разыскивают преступника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

В сообщении не указывается название телеканала, но по данным некоторых СМИ, речь идет о телеканале "112.Украина".

"В результате никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка", - информирует столичная полиция.

В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы", - отмечается в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время усилия сотрудников правоохранительных органов направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Владелец телеканала "112. Украина", а также телеканалов NewsOne и ZIK - народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок").

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В октябре минувшего года партия ""Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что "официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Козака - лицо из близкого окружения Виктора Медведчука - является окончательным и неоспоримым доказательством того, что настоящим идеологическим бенефициаром телеканала является Россия, а настоящим владельцем - Медведчук".

Вместе с тем, заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляна Фещук на заседании Верховной Рады 11 июля 2019 года заявила, что у Нацсовета нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

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Тэги: УКРАИНА, ТЕЛЕКАНАЛ, ИНЦИДЕНТ


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