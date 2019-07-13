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СНГ 13.07.2019 11:01

В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ

В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"ОКБ Сухого приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию модернизированного истребителя под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит самый современный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолёты Су-35", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти работы проводятся совместно с корпорацией "Иркут", серийно выпускающей истребители Су-30СМ.

"Испытательные полёты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году. По итогам выполнения ОКРа, соответственно, будет принято решение - стоит ли оснащать этим двигателем все строевые истребители данного типа", - добавил собеседник агентства.

Высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Он способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) разработан ОКБ Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Он представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровым комплексным регулятором. Двигатель устанавливается на самолетах типа Су-35.

Улучшение характеристик двигателя достигается за счет применения нового компрессора низкого давления с увеличенными расходом воздуха и к.п.д., а также новой турбины с более эффективной системой охлаждения лопаток.

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Тэги: РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]