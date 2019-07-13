Штурмовики Су-25, базирующиеся на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, провели летные тренировки с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, тренировки прошли по утвержденному министром плану боевой подготовки.
"С целью повышения боеготовности летного состава и сохранения её на высоком уровне плановые полеты были проведены в дневное и ночное время. Авиационные средства, совершившие вылеты в групповом порядке из аэродромов базирования, нанесли воздушные удары авиационными бомбами и ракетами разного калибра по обозначенным на полигонах и освещенным с воздуха наземным целям условного противника", - говорится в сообщении.
Минобороны отмечается, что в ходе плановых тренировок поставленные задачи были успешно выполнены летным составом, а результаты боевых стрельб были высоко оценены.
А. Мамедов
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
Музей "Царское Село" будет продавать электронные билеты по паспорту для борьбы с перекупщиками
Пляжи Канарских островов атаковали ядовитые медузы
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Причалы основного пункта базирования Каспийской флотилии построят до конца года
Эксперты провели в Париже дискуссию о возможности саммита в "Нормандском формате", к этому вопросу решено вернуться позднее
Четвертый самолет с компонентами С-400 прибыл из России в Турцию
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию