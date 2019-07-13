Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 13.07.2019 11:37

ВВС Азербайджана провели летные тренировки с боевой стрельбой

Штурмовики Су-25, базирующиеся на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, провели летные тренировки с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, тренировки прошли по утвержденному министром плану боевой подготовки.

"С целью повышения боеготовности летного состава и сохранения её на высоком уровне плановые полеты были проведены в дневное и ночное время. Авиационные средства, совершившие вылеты в групповом порядке из аэродромов базирования, нанесли воздушные удары авиационными бомбами и ракетами разного калибра по обозначенным на полигонах и освещенным с воздуха наземным целям условного противника", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечается, что в ходе плановых тренировок поставленные задачи были успешно выполнены летным составом, а результаты боевых стрельб были высоко оценены.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]