Штурмовики Су-25, базирующиеся на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, провели летные тренировки с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, тренировки прошли по утвержденному министром плану боевой подготовки.

"С целью повышения боеготовности летного состава и сохранения её на высоком уровне плановые полеты были проведены в дневное и ночное время. Авиационные средства, совершившие вылеты в групповом порядке из аэродромов базирования, нанесли воздушные удары авиационными бомбами и ракетами разного калибра по обозначенным на полигонах и освещенным с воздуха наземным целям условного противника", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечается, что в ходе плановых тренировок поставленные задачи были успешно выполнены летным составом, а результаты боевых стрельб были высоко оценены.

А. Мамедов