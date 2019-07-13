Четвертый самолет с компонентами С-400 прибыл из России в Турцию

Четвертый российский самолет с компонентами систем ПВО С-400 в субботу утром приземлился утром в Турции, сообщило турецкое телевидение.
Транспортный самолет прибыл на авиабазу "Мюртед" под Анкарой.
В течение субботы ожидается дальнейшее прибытие в Турцию самолетов с элементами С-400.
Накануне в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом.
Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар заявлял, что одновременно с процессом поставки С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
США выступают против этой сделки, так как считают, что С-400 в Турции могут позволить РФ получить данные о характеристиках истребителей-бомбардировщиков F-35.
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