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Регион 13.07.2019 12:02

Четвертый самолет с компонентами С-400 прибыл из России в Турцию

Четвертый российский самолет с компонентами систем ПВО С-400 в субботу утром приземлился утром в Турции, сообщило турецкое телевидение.

Транспортный самолет прибыл на авиабазу "Мюртед" под Анкарой.

В течение субботы ожидается дальнейшее прибытие в Турцию самолетов с элементами С-400.

Накануне в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом.

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар заявлял, что одновременно с процессом поставки С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

США выступают против этой сделки, так как считают, что С-400 в Турции могут позволить РФ получить данные о характеристиках истребителей-бомбардировщиков F-35.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]