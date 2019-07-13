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Регион 13.07.2019 13:13

Причалы основного пункта базирования Каспийской флотилии построят до конца года

В 2019 году завершится строительство причалов основного пункта базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Строительство причального фронта основного пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в городе Каспийске Республики Дагестан будет завершено до конца текущего года", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии в сухогрузной гавани в Махачкале уже завершено.

В Минобороны сообщили, что выполнение плана обустройства стратегического объекта проверил замглавы военного ведомства Тимур Иванов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа.

"Сегодня мы завершаем благоустройство военного порта, который станет частью инфраструктуры Махачкалы, возводим социально значимые объекты. По задаче Верховного главнокомандующего ВС РФ в будущем планируем строительство еще более 1,5 тыс. квартир, а также школы и детские сады", - сказал Иванов, слова которого приводят в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Каспийске продолжается возведение двух моллов-причалов длиной 1200 и 900 метров, которые образуют закрытую гавань для размещения кораблей различных типов.

2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о переводе Каспийской флотилии (КФл) из Астрахани в Дагестан - корабли будут базироваться в Махачкале и Каспийске. Более 20 уже перебазированы в Махачкалу в декабре прошлого года.

КФл - старейшее оперативное объединение Военно-морского флота России. Она была создана в 1722 году императором Петром Первым. Сегодня в составе флотилии более 70 различных надводных кораблей, поисково-спасательные суда, части береговых войск, авиация, а также части специального, технического и других видов обеспечения. Свыше 85% техники и вооружения - современные образцы.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ФЛОТИЛИЯ, ПРИЧАЛЫ


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