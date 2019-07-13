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СНГ 13.07.2019 14:20

Зеленский потребовал от главы фискальной службы подать в отставку из-за того, что тот вместо увольнения подчиненных отправил их в отпуск

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - написал он на своей странице в Facebook.

6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех указанных таможен.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ТАМОЖЕННИКИ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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