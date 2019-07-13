Вице-премьеры Белоруссии и России обсудят предложения по тарифам на транзит нефти, решения ожидаются на переговорах Лукашенко с Путиным - источник

Варианты внепланового повышения тарифов на транзит российской нефти из-за нефтяного форс-мажора обсудят в субботу в Москве на переговорах заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко и вице-премьер России Дмитрий Козак.

Предложения будут внесены для принятия окончательного решения на уровне президентов двух стран, заявил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в госорганах.

"Сегодня поехали (белорусская делегация во главе с вице-премьером Ляшенко - ИФ) к Козаку договариваться о компромиссном варианте, чтобы предложить главам государств рассмотреть. Но, наверняка, не один вариант будет предложен, а несколько", - сказал собеседник.

"Согласование (тарифов на транзит нефти - ИФ) с ФАСом - это техника. Будет встреча президента Беларуси с Путиным и стает ясно в каком ключе двигаться дальше. Пока варианты обсуждаются (на правительственном уровне - ИФ), но решения все равно принимаются там (президентами двух стран - ИФ)", - продолжил он.

При этом чиновник подчеркнул, что российская сторона увязывает изменение тарифов на транзит нефти, как и решение других ключевых для Беларуси экономических вопросов, с политическими аспектами интеграции двух стран. "Проблема в том, что весь вопрос упирается и связан с дальнейшей судьбой интеграции, все на политический уровень выводится. На правительственном уровне прорабатываются вопросы, предлагаются компромиссные решения, но окончательные решения могут быть приняты только на президентском уровне", - сказал источник.

Он также сообщил, что накануне переговоры с представителями правительства РФ по блоку энергетических вопросов проводил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. "В пятницу в Витебске были переговоры с участием посла Беларуси в РФ Владимира Семашко по энергетическому блоку, в том числе по нефтяной тематике", - сказал собеседник.

При этом он подтвердил, что "белорусская делегация предлагает повышение тарифов на 21,7%, мы должны компенсировать все наши потери и повышение тарифов на транзит вкладывается в эту концепцию".

Накануне Козак отметил, что намерен в субботу обсудить с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко тариф на транзит нефти по территории республики. По его словам, минимально тариф может вырасти до российского уровня, но есть некое компромиссное предложение, которое он отказался озвучивать.

Белоруссия 1 июля официально обратилась в "Транснефть" с предложением повысить с 1 августа 2019 года тариф на транзит нефти по своей территории на 21,7% с учетом недополучения $23 млн из-за ограничения транзита, связанного с прекращением в конце апреля приема европейскими потребителями загрязненной хлоридами нефти из РФ. В "Транснефти" 11 июля подчеркнули, что не считают возможным согласовать предложение.

В Минске также настаивают на компенсации прямых и косвенных убытков белорусских НПЗ от поставок загрязненной хлоридами нефти, что вызвало резкое снижение экспорта белорусских нефтепродуктов в апреле-мае.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 18 июля проведут переговоры в Петербурге. "Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - сказал 3 июля Путин.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.