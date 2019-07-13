В Турции арестовали 25 подозреваемых в связях с проповедником Гюленом

Турецкие службы безопасности арестовали 25 человек по подозрению в связях с организацией FETO проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке переворота 2016 года, сообщает издание "Сабах".

Ранее прокуратура Анкары выдала ордера на арест 49 военных, состоящих на действительной службе или ушедших в отставку. Накануне в ходе операций в 22 провинциях Турции были арестованы 25 из разыскиваемых лиц.

Их подозревают в секретных контактах с различными представителями FETO.

Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

"Сабах" напоминает, что после переворота следователи выявили около 14,5 тыс. человек, которые контактировали с высокопоставленными представителями FETO при помощи телефонов-автоматов. Впоследствии 13,5 тыс. человек были арестованы: 5 тыс. из них до сих пор находятся под стражей, а еще 8,5 тыс. освободили. Однако некоторые из освобожденных находятся под надзором властей.