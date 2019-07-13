Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.07.2019 16:10

В Турции арестовали 25 подозреваемых в связях с проповедником Гюленом

Турецкие службы безопасности арестовали 25 человек по подозрению в связях с организацией FETO проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке переворота 2016 года, сообщает издание "Сабах".

Ранее прокуратура Анкары выдала ордера на арест 49 военных, состоящих на действительной службе или ушедших в отставку. Накануне в ходе операций в 22 провинциях Турции были арестованы 25 из разыскиваемых лиц.

Их подозревают в секретных контактах с различными представителями FETO.

Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

"Сабах" напоминает, что после переворота следователи выявили около 14,5 тыс. человек, которые контактировали с высокопоставленными представителями FETO при помощи телефонов-автоматов. Впоследствии 13,5 тыс. человек были арестованы: 5 тыс. из них до сих пор находятся под стражей, а еще 8,5 тыс. освободили. Однако некоторые из освобожденных находятся под надзором властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГЮЛЕН, АРЕСТЫ


Похожие новости


Прокуратура Турции выдала ордера на арест более 200 военных по обвинению в связях с Гюленом Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 128 военнослужащих по подозрению в связях с Гюленом Прокуратура Турции выдала ордеры на арест более 1 тыс. последователей Гюлена Турция требует от 83 государств выдачи сторонников Гюлена Эрдоган призвал Берлин экстрадировать проживающих в ФРГ сторонников Гюлена В Турции задержали почти 40 человек за связь с Гюленом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]