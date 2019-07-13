Алиев возлагает надежды на Макрона в карабахском урегулировании

Президент Азербайджан Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия Франции в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Алиев поздравил президента Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики.
«Мы возлагаем большие надежды на усилия Франции как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, господин президент, в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован мирным и справедливым путем в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности нашей страны и прекращение оккупации азербайджанских земель Арменией»,- говорится в тексте поздравления.
Глава государства также отметил дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Францией.
"С удовольствием хочу отметить, что наше взаимовыгодное сотрудничество отличается своим широким спектром. Наши политические контакты на высоком уровне сопровождаются совместной работой в экономической и гуманитарных сферах", - говорится в поздравлении.
А. Мамедов
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