Лидер основной турецкой оппозиционной партии поддержал решение Анкары закупить у РФ С-400

Глава основного оппозиционного объединения Турции - Республиканской Народной Партии - Кемаль Кылычдароглу высказался в поддержку контракта Анкары с Москвой по закупкам зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Обращение Турции на закупку (американских - ИФ) комплексов Patriot в свое время не нашло поддержки. Поэтому совершенно естественно, что Анкара должна была предпринять шаги по поиску альтернативных источников обеспечения безопасности. Это законное право Турции", - приводит слова политика агентство "Анадолу".

Турецкие СМИ ранее отмечали, что Анкара уже давно пыталась купить системы ПВО, подобные С-400. Однако в 2009 году США отказались продавать Анкаре ЗРС Patriot, а сделка с Китаем в 2013 году не состоялась, потому что китайская компания CPMIEC находилась под американскими санкциями. В том же 2013 году Турция пыталась вновь купить у США ЗРС Patriot, однако и эта сделка не была доведена до конца.

Накануне в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом. Четвертый самолет с грузом, связанным с С-400, прилетел на авиабазу "Мюртед" под Анкарой в субботу.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

США выступают против этой сделки, так как считают, что С-400 в Турции могут позволить РФ получить данные о характеристиках истребителей-бомбардировщиков F-35.