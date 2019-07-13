Более 60 тыс. человек остались без света в Луизиане из-за приближения тропического шторма

Свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении в штате Луизиана на юге США в связи с тропическим штормом "Барри", который приближается со стороны Мексиканского залива, сообщает издание The New York Times.

Кроме этого, все утренние рейсы из международного аэропорта им. Луи Армстронга в Новом Орлеане в субботу были отменены.

Ожидается, что "Барри" обрушится на побережье утром в субботу по местному времени - к западу от Нового Орлеана. Метеорологи предсказывают выпадение до 63,5 см осадков и затопления.

В настоящий момент шторм усиливается, а порывы ветра достигают 112 км/ч. "Барри" движется со скоростью около 8 км/ч.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.

Власти Нового Орлеана опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники уверены в прочности дамб, но опасаются, что их высоты может просто не хватить.

Самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", которая в 2005 году практически разрушала Новый Орлеан и унесла свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

В свою очередь The New York Times отмечает, что ураганы являются обычным явлением для побережья Мексиканского залива. Однако тот факт, что шторм "Барри" будет сопровождаться обильным выпадением осадков, судя по всему, указывает на влияние климатических изменений, увеличивающих интенсивность и частоту повторения подобных стихийных бедствий, пишет газета.