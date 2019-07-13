Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.07.2019 19:48

Более 60 тыс. человек остались без света в Луизиане из-за приближения тропического шторма

Свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении в штате Луизиана на юге США в связи с тропическим штормом "Барри", который приближается со стороны Мексиканского залива, сообщает издание The New York Times.

Кроме этого, все утренние рейсы из международного аэропорта им. Луи Армстронга в Новом Орлеане в субботу были отменены.

Ожидается, что "Барри" обрушится на побережье утром в субботу по местному времени - к западу от Нового Орлеана. Метеорологи предсказывают выпадение до 63,5 см осадков и затопления.

В настоящий момент шторм усиливается, а порывы ветра достигают 112 км/ч. "Барри" движется со скоростью около 8 км/ч.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.

Власти Нового Орлеана опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники уверены в прочности дамб, но опасаются, что их высоты может просто не хватить.

Самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", которая в 2005 году практически разрушала Новый Орлеан и унесла свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

В свою очередь The New York Times отмечает, что ураганы являются обычным явлением для побережья Мексиканского залива. Однако тот факт, что шторм "Барри" будет сопровождаться обильным выпадением осадков, судя по всему, указывает на влияние климатических изменений, увеличивающих интенсивность и частоту повторения подобных стихийных бедствий, пишет газета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЛУИЗИАНА, ШТОРМ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ


Похожие новости


Ураган "Харви" обрушился на Луизиану Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом "Харви" Обама обещает финансовую помощь пострадавшей от урагана Луизиане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]