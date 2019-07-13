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Спорт 13.07.2019 20:39

Симона Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла "Уимблдон"

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон".

В финале соревнования она переиграла представительницу США Серену Уильямс - 6:2, 6:2.

Таким образом, Халеп впервые в карьере выиграла "Уимблдон", и во второй раз - турнир Большого шлема. В 2018 году она выиграла "Ролан Гаррос".

Что касается Уильямс, она - семикратная победительница "Уимблдона" и 23-кратная - турниров Большого шлема в целом.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Халеп занимает седьмое место, Уильямс - 10-е. Счет по победам в личных встречах сейчас 9-2 в пользу американки.

В воскресенье станет известен победитель "Уимблдона" в мужском одиночном разряде: в финале сыграют лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович и третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕННИС, ТУРНИР, ЖЕНЩИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]