Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк

Глава МИД Ирана Джавад Зариф вылетел из Тегерана в Нью-Йорк, чтобы позднее принять участие в ежегодной встрече Экономического и Социального Совета ООН, сообщило в субботу агентство ИРНА со ссылкой на представителя министерства Аббаса Мусави.

Затем у Зарифа запланирован визит в Венесуэлу, где он будет участвовать в министерской встрече Движения неприсоединения. Также в планах министра - двусторонние встречи с представителями венесуэльских властей и переговоры в Никарагуа и Боливии.

В конце июня глава Минфина США Стивен Мнучин заявлял, что президент Дональд Трамп сообщил ему о скором введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Однако позднее Вашингтон об этих санкциях не объявлял.