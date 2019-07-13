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Регион 13.07.2019 18:54

Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк

Глава МИД Ирана Джавад Зариф вылетел из Тегерана в Нью-Йорк, чтобы позднее принять участие в ежегодной встрече Экономического и Социального Совета ООН, сообщило в субботу агентство ИРНА со ссылкой на представителя министерства Аббаса Мусави.

Затем у Зарифа запланирован визит в Венесуэлу, где он будет участвовать в министерской встрече Движения неприсоединения. Также в планах министра - двусторонние встречи с представителями венесуэльских властей и переговоры в Никарагуа и Боливии.

В конце июня глава Минфина США Стивен Мнучин заявлял, что президент Дональд Трамп сообщил ему о скором введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Однако позднее Вашингтон об этих санкциях не объявлял.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]