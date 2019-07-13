Премьер Молдавии обещает распространить борьбу с контрабандой и коррупцией на Приднестровье

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что борьба с коррупцией и контрабандой будет распространяться и на Приднестровский регион.
Как сообщила в субботу пресс-служба правительства, это заявление молдавский премьер сделала на встрече с представителями посредников и наблюдателей в формате "3+2" (Россия, Украина и ОБСЕ - посредники, США и ЕС - наблюдатели - ИФ).
"Борьба с коррупцией и контрабандой в Приднестровском регионе должна стать приоритетом. Мы обеспечим, чтобы как государственные учреждения (Молдавии - ИФ), так и правительственные представители больше не участвовали в коррупционных и контрабандных схемах с Тирасполем, как это происходило в прошлом", - заявила премьер Молдавии.
По ее словам, "до тех пор, пока Приднестровский регион будет основным источником незаконного обогащения для определенных людей, реального прогресса в поиске политического решения (приднестровского конфликта - ИФ") не будет".
В этой связи она отметила необходимость продления Миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM). По ее словам, "формат приднестровского урегулирования "5+2" должен стать платформой содействия борьбе с коррупцией и контрабандой".
"Мы также обсуждали этот вопрос в Киеве, и я рада, что у нас такая же позиция по данной проблеме", - сказала премьер.
Она также обратилась за помощью к представителям формата "3+2" в том, чтобы приднестровская сторона сняла в ближайшем будущем запрет на въезд на левый берег для всех граждан Молдавии.
Глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх, в свою очередь, подтвердил, что обеспечение суверенитета и территориальной целостности Молдавии с особым статусом для Приднестровского региона является ключевым фактором в работе миссии, а также и главной целью переговоров в формате "5+2".
"Небольшими шагами, но мы продвигаемся в этом направлении. Мы хотим, чтобы Кишинев и Тирасполь поддерживали постоянный диалог", - подчеркнул Нойкирх.
В течение двух дней представители посредников и наблюдателей в переговорном процессе провели ряд встреч с представителями правительства Молдавии и администрации Приднестровья. В ходе встреч они высказались за возобновление регулярных переговоров в формате "5+2". Первый в нынешнем году раунд переговоров может состояться в октябре.
В документах, утвержденных ранее их участниками, было прописано проведение раундов переговоров раз в два месяца, но не менее пяти встреч в год. В частности, такой Регламент был утвержден после возобновления переговоров в 2011 г. Однако, уже через два года раунды переговоров стали проводиться очень редко - 1-2 раза в год. Так было и в 2017, и в 2018 гг., несмотря на достигнутый прогресс и подписание нескольких важных документов.
Алиев возлагает надежды на Макрона в карабахском урегулировании
ВВС Азербайджана провели летные тренировки с боевой стрельбой
Неизвестный в Киеве выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета, пострадавших нет
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
Автоавария произошла в Грузии, два туриста погибли, более десяти пострадали
Симона Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла "Уимблдон"
В ДТП в центральной части Азербайджана погибли 3 человека – СМИ
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию