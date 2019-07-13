Премьер Молдавии обещает распространить борьбу с контрабандой и коррупцией на Приднестровье

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что борьба с коррупцией и контрабандой будет распространяться и на Приднестровский регион.

Как сообщила в субботу пресс-служба правительства, это заявление молдавский премьер сделала на встрече с представителями посредников и наблюдателей в формате "3+2" (Россия, Украина и ОБСЕ - посредники, США и ЕС - наблюдатели - ИФ).

"Борьба с коррупцией и контрабандой в Приднестровском регионе должна стать приоритетом. Мы обеспечим, чтобы как государственные учреждения (Молдавии - ИФ), так и правительственные представители больше не участвовали в коррупционных и контрабандных схемах с Тирасполем, как это происходило в прошлом", - заявила премьер Молдавии.

По ее словам, "до тех пор, пока Приднестровский регион будет основным источником незаконного обогащения для определенных людей, реального прогресса в поиске политического решения (приднестровского конфликта - ИФ") не будет".

В этой связи она отметила необходимость продления Миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM). По ее словам, "формат приднестровского урегулирования "5+2" должен стать платформой содействия борьбе с коррупцией и контрабандой".

"Мы также обсуждали этот вопрос в Киеве, и я рада, что у нас такая же позиция по данной проблеме", - сказала премьер.

Она также обратилась за помощью к представителям формата "3+2" в том, чтобы приднестровская сторона сняла в ближайшем будущем запрет на въезд на левый берег для всех граждан Молдавии.

Глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх, в свою очередь, подтвердил, что обеспечение суверенитета и территориальной целостности Молдавии с особым статусом для Приднестровского региона является ключевым фактором в работе миссии, а также и главной целью переговоров в формате "5+2".

"Небольшими шагами, но мы продвигаемся в этом направлении. Мы хотим, чтобы Кишинев и Тирасполь поддерживали постоянный диалог", - подчеркнул Нойкирх.

В течение двух дней представители посредников и наблюдателей в переговорном процессе провели ряд встреч с представителями правительства Молдавии и администрации Приднестровья. В ходе встреч они высказались за возобновление регулярных переговоров в формате "5+2". Первый в нынешнем году раунд переговоров может состояться в октябре.

В документах, утвержденных ранее их участниками, было прописано проведение раундов переговоров раз в два месяца, но не менее пяти встреч в год. В частности, такой Регламент был утвержден после возобновления переговоров в 2011 г. Однако, уже через два года раунды переговоров стали проводиться очень редко - 1-2 раза в год. Так было и в 2017, и в 2018 гг., несмотря на достигнутый прогресс и подписание нескольких важных документов.