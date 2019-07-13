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Происшествия 13.07.2019 19:54

В ДТП в центральной части Азербайджана погибли 3 человека – СМИ

ДТП на 43 км автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз, проходящей через город Сабирабад (центральная часть Азербайджана), стало причиной гибели 3 человек, сообщают азербайджанские СМИ.

Авария произошла в результате потери управления водителем автомобиля марки BMW, который сначала врезался в столб, а затем в стену на обочине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]