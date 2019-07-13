В ДТП в центральной части Азербайджана погибли 3 человека – СМИ

ДТП на 43 км автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз, проходящей через город Сабирабад (центральная часть Азербайджана), стало причиной гибели 3 человек, сообщают азербайджанские СМИ.

Авария произошла в результате потери управления водителем автомобиля марки BMW, который сначала врезался в столб, а затем в стену на обочине.