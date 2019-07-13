Премьер Молдавии рассчитывает на поддержку США в борьбе с коррупцией

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что у нового правительства республики есть политическая воля, чтобы остановить беззакония и ликвидировать коррупционные схемы, однако подчеркнула, что для этого также необходима поддержка со стороны США.

"Сегодня как никогда прежде Молдова нуждается в поддержке США. Нам нужна поддержка в борьбе против коррупции, отмывания денег и контрабанды, против монополизма в экономике", - сказала молдавский премьер в субботу вечером на совместной пресс-конференции с участием заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла.

Санду подчеркнула, что "у нынешнего правительства, в отличие от прежних властей, есть политическая воля, чтобы по-настоящему решать эти задачи". "И мы рассчитываем на поддержку США в улучшении работы правоохранительных органов, в борьбе с коррупцией и реформе юстиции", - заявила Санду.

Она сказала, что "США были и остаются стратегическим партнером Молдавии, который поддерживает усилия (республики - ИФ) стать свободной и демократической страной".

Премьер подчеркнула, что США всегда поддерживали Молдавию. С 1992 года США выделили республике более $1,4 млрд на развитие демократии, проекты по развитию инфраструктуры, ремонту дорог, реформу юстиции и другие проекты.

"К сожалению, наша страна не смогла в полной мере воспользоваться этой поддержкой, так как у прежнего правительства были иные интересы", - отметила Санду.

Заместитель госсекретаря США Хейл посетил в субботу Молдавию в рамках своего европейского турне. В ходе пресс-конференции он заявил о поддержке усилий нового правительства Молдавии.

"Мы ценим усилия правительства Молдавии в реализации реформ и борьбе с коррупцией. Результаты этих реформ благоприятно скажутся на развитии страны и уровне жизни населения", - заявил Хейл.