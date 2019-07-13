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СНГ 13.07.2019 21:08

Премьер Молдавии рассчитывает на поддержку США в борьбе с коррупцией

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что у нового правительства республики есть политическая воля, чтобы остановить беззакония и ликвидировать коррупционные схемы, однако подчеркнула, что для этого также необходима поддержка со стороны США.

"Сегодня как никогда прежде Молдова нуждается в поддержке США. Нам нужна поддержка в борьбе против коррупции, отмывания денег и контрабанды, против монополизма в экономике", - сказала молдавский премьер в субботу вечером на совместной пресс-конференции с участием заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла.

Санду подчеркнула, что "у нынешнего правительства, в отличие от прежних властей, есть политическая воля, чтобы по-настоящему решать эти задачи". "И мы рассчитываем на поддержку США в улучшении работы правоохранительных органов, в борьбе с коррупцией и реформе юстиции", - заявила Санду.

Она сказала, что "США были и остаются стратегическим партнером Молдавии, который поддерживает усилия (республики - ИФ) стать свободной и демократической страной".

Премьер подчеркнула, что США всегда поддерживали Молдавию. С 1992 года США выделили республике более $1,4 млрд на развитие демократии, проекты по развитию инфраструктуры, ремонту дорог, реформу юстиции и другие проекты.

"К сожалению, наша страна не смогла в полной мере воспользоваться этой поддержкой, так как у прежнего правительства были иные интересы", - отметила Санду.

Заместитель госсекретаря США Хейл посетил в субботу Молдавию в рамках своего европейского турне. В ходе пресс-конференции он заявил о поддержке усилий нового правительства Молдавии.

"Мы ценим усилия правительства Молдавии в реализации реформ и борьбе с коррупцией. Результаты этих реформ благоприятно скажутся на развитии страны и уровне жизни населения", - заявил Хейл.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, США, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]