США намерены на следующей неделе объявить о санкциях против Турции за приобретение у РФ С-400 - СМИ

Власти США на следующей неделе планируют озвучить санкции против Анкары за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
По данным Bloomberg, сотрудники госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности подобрали санкции, которые можно было бы применить против Турции за покупку у России С-400. Агентство отмечает, что в Вашингтоне выбирали между тремя пакетами ограничительных мер разной степени жесткости. При этом пока неясно, насколько масштабны предлагаемые санкции и в чем они заключаются.
Чтобы меры вступили в силу, их ещё должны одобрить президент США Дональд Трамп и его ведущие советники.
Предполагается, что о санкциях США не будут объявлять в понедельник, так как речь идёт о годовщине неудавшейся попытки переворота 2016 года в Турции. В Вашингтоне не хотели бы сообщать о санкциях в такой день, чтобы не сложилось впечатление, что США могут поддерживать путчистов, отмечают источники Bloomberg.
Ранее на этой неделе в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом. Четвертый самолет с грузом, связанным с С-400, прилетел на авиабазу "Мюртед" под Анкарой в субботу.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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