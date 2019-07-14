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Происшествия 14.07.2019 09:41

Автоавария произошла в Грузии, два туриста погибли, более десяти пострадали

В Грузии два человека погибли, еще 11 пострадали в результате столкновения трех "минивэнов", произошедшем вечером в субботу на объездной автотрассе, связывающей Кобулети и Батуми, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, при столкновении смертельные травмы получил мужчина в возрасте до 40 лет, который скончался на месте, еще 12 пострадавших, среди них в основном туристы - арабы и поляки, а также двое малолетних детей были госпитализированы в больницу в Кобулети.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, посетивший пострадавших, одну из доставленных в больницу женщин, которая оказалась супругой погибшего, врачам не удалось спасти из-за полученных ею серьезных травм.

"Погибшие, предположительно, были иранцы, или арабы. В тяжелом состоянии также двое их детей - трех и пяти лет. Еще двум пострадавшим туристам потребовалась срочная хирургическая операция, состояние других, получивших различные травмы, сравнительно стабильное", - сказал Микеладзе.

По словам министра, из пострадавших в аварии только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями автомобилей.

Причина аварии пока неизвестна. В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ТУРИСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]