Автоавария произошла в Грузии, два туриста погибли, более десяти пострадали

В Грузии два человека погибли, еще 11 пострадали в результате столкновения трех "минивэнов", произошедшем вечером в субботу на объездной автотрассе, связывающей Кобулети и Батуми, сообщают грузинские СМИ.
По информации СМИ, при столкновении смертельные травмы получил мужчина в возрасте до 40 лет, который скончался на месте, еще 12 пострадавших, среди них в основном туристы - арабы и поляки, а также двое малолетних детей были госпитализированы в больницу в Кобулети.
Как сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, посетивший пострадавших, одну из доставленных в больницу женщин, которая оказалась супругой погибшего, врачам не удалось спасти из-за полученных ею серьезных травм.
"Погибшие, предположительно, были иранцы, или арабы. В тяжелом состоянии также двое их детей - трех и пяти лет. Еще двум пострадавшим туристам потребовалась срочная хирургическая операция, состояние других, получивших различные травмы, сравнительно стабильное", - сказал Микеладзе.
По словам министра, из пострадавших в аварии только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями автомобилей.
Причина аварии пока неизвестна. В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие.
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