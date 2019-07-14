Макрон объявил о скором создании командования космических войск Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил, что в структуре ВВС создается командование космических войск, сообщают французские СМИ.
Такие заявления прозвучали накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля.
По словам Макрона, обращенным к высшим военным чинам Франции, новое командование будет создано в сентябре, и оно "гарантирует развитие и укрепление наших (Франции - ИФ) возможностей в космосе".
Президент отметил, что укрепление оборонного потенциала Франции в космосе - "подлинный вопрос национальной безопасности", и указал на необходимость защитить французские спутники.
СМИ напоминают, что план военных расходов Франции на 2019-2025 годы включает в себя 3,6 млн евро затрат на оборону в околоземном пространстве.
Французские СМИ отмечают, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Так, в июне 2018 года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.
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