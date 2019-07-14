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Дальнее зарубежье 14.07.2019 10:30

Макрон объявил о скором создании командования космических войск Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил, что в структуре ВВС создается командование космических войск, сообщают французские СМИ.

Такие заявления прозвучали накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля.

По словам Макрона, обращенным к высшим военным чинам Франции, новое командование будет создано в сентябре, и оно "гарантирует развитие и укрепление наших (Франции - ИФ) возможностей в космосе".

Президент отметил, что укрепление оборонного потенциала Франции в космосе - "подлинный вопрос национальной безопасности", и указал на необходимость защитить французские спутники.

СМИ напоминают, что план военных расходов Франции на 2019-2025 годы включает в себя 3,6 млн евро затрат на оборону в околоземном пространстве.

Французские СМИ отмечают, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Так, в июне 2018 года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОСМОС, КОМАНДОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]