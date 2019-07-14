В Британии нашли подозреваемого в утечке писем посла в Вашингтоне - СМИ

Британским правоохранительным органам удалось установить подозреваемого в утечке документов из переписки посла Великобритании в США Кима Даррока, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
"Они полагают, что им известно, кто осуществил утечку (...) Это был кто-то, у кого был доступ к архивным данным", - заявил источник газеты в британском правительстве.
Британская служба разведки МИ-6 и сотрудники британского центра по кибербезопасности установили, что утечка произошла не в результате взлома компьютеров хакерами из иностранных государств, отмечает газета.
Скандал с утечкой документов, сообщает газета, затронул партию "Брекзит" Найджела Фаража. Так, стало известно, что председатель партии "Брекзит" депутат Ричард Тайс находится в отношениях с Изабель Оукшотт, журналисткой, которая на прошлой неделе опубликовала статью с перепиской Даррока.
Тайс отрицает, что он имеет какое-либо отношение к утечке документов. В то же время, некоторые сторонники Даррока полагают, что скандал вокруг него спланирован, чтобы заменить его на "бизнесмена, выступающего за Brexit", пишет The Sunday Times.
Посол Великобритании в США Ким Даррок объявил о том, что уходит в отставку после того, как британские СМИ опубликовали документы, в которых он критикует президента США Дональда Трампа.
Как ранее сообщало издание The Daily Mail, в секретных телеграммах и брифингах британский посол Ким Даррок предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".
Трамп после публикации заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с Кимом Дарроком.
В пятницу Скотланд-Ярд начал расследование из-за утечки записей посла.
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