Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин уверен в будущем российско-французских отношений.

"Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - говорится в поздравлении Путина, направленном президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии. Послание процитировано пресс-службой Кремля.

Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов.