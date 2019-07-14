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Дальнее зарубежье 14.07.2019 13:10

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин уверен в будущем российско-французских отношений.

"Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - говорится в поздравлении Путина, направленном президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии. Послание процитировано пресс-службой Кремля.

Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МАКРОН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]