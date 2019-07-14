Трамп вышел из иранской ядерной сделки назло Обаме - СМИ со ссылкой на записи британского посла

Президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, чтобы досадить предыдущему президенту Бараку Обаме, сообщает в воскресенье интернет-версия британской газеты The Daily Mail со ссылкой на документ, отправленный послом Великобритании в США Кимом Дарроком.

"Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки (...) назло его предшественнику Бараку Обаме, написал британский посол в Вашингтоне", - сообщает газета.

Телеграмма Даррока была направлена британскому правительству в мае 2018 года после того, как Борис Джонсон, занимавший на тот момент должность главы МИД Великобритании, направился в Вашингтон, чтобы уговорить Трампа не выходить из сделки, сообщает газета.

В дипломатической телеграмме, Даррок написал, что администрация Трампа "приступает к акту дипломатического вандализма". По словам Даррока, Трамп, вероятно, выходит из сделки "по личным причинам", так как она была согласована его предшественником Обамой.

Даррок в телеграмме предположил, что среди ближайших советников Трампа существует раскол, касающийся вопроса ядерной сделки.

На прошлой неделе The Daily Mail сообщала, что в секретных телеграммах и брифингах британский посол Ким Даррок предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".

Президент США Дональд Трамп после публикации заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с Кимом Дарроком. Даррок объявил, что он уходит в отставку.

В пятницу Скотланд-Ярд начал расследование из-за утечки записей посла.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп издал указ о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Прежде и после выхода из СВПД Трамп неоднократно критиковал соглашение, заключенное администрацией Обамы, называя СВПД "худшей сделкой в истории США".