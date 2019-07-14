Почти 650 человек госпитализированы после наводнения в Иркутской области - МЧС

Число госпитализированных в медучреждения Иркутской области после наводнения выросло до 647 человек, основные симптомы - простуда и "нервы", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
По информации ведомства со ссылкой на службу медицины катастроф, на утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей.
"Уже серьезно травмированных от наводнения нет, люди обращаются в основном - у кого-то простуда, у кого-то "нервы" сдают", - сказал собеседник агентства.
С начала наводнения за помощью к медикам обратились 4 тыс. 345 человек, из которых амбулаторная помощь была оказана 3 тыс. 698 пациентам.
По данным МЧС, в результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В зоне паводка обнаружены 25 тел погибших.
В настоящее время остается подтопленным один населенный пункт - Тулун, там в воде остаются 67 жилых домов, с населением 168 человек.
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