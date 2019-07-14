Могерини: в предстоящие дни есть последняя возможность для диалога по сохранению ДРСМД

Евросоюз поддерживает сохранение достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию вернуться к договору, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Жизнеспособность и эффективность соглашений о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении требуют их полного соблюдения. В этом контексте мы подчеркиваем важность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который внес значительный вклад в европейскую безопасность и в более широком плане - в международную безопасность за последние 30 лет", - говорится в заявлении Могерини, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
"Мы глубоко обеспокоены событиями, связанными с Договором о РСМД, который может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем об официальном решении России приостановить свои обязательства по Договору о РСМД 3 июля 2019 года. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию найти эффективное решение в связи с неоднократно высказывавшимися серьезными опасениями по поводу разработки, летных испытаний и развертывания ее наземной ракетной системы 9M729, а также с серьезными опасениями, связанными с несоблюдением Договора РСМД", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Она заявила, что в этой связи необходимо немедленно предпринять существенные и прозрачные действия для обеспечения полного и поддающегося проверке соблюдения положений Договора о РСМД. По ее словам, "предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности".
"Учитывая сложную и все более нестабильную обстановку в области безопасности, мы подчеркиваем необходимость сохранения и дальнейшего продвижения общих процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения и призываем к дальнейшему прогрессу во всех аспектах разоружения и нераспространения в целях укрепления глобальной безопасности", - отмечается в коммюнике.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам указала на необходимость в условиях возросшей напряженности проявления осторожности, "чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений, которая восполнила бы значительные сокращения, достигнутые после окончания холодной войны".
"Мы призываем Соединенные Штаты и Российскую Федерацию добиваться дальнейших сокращений своих арсеналов, в том числе стратегических и нестратегических, развернутых и неразвернутых ядерных вооружений, принимая во внимание особую ответственность государств, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами. Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового договора СНВ после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями.
Могерини от имени ЕС призвала все государства поддерживать целостность основанной на правилах эффективной многосторонней международной системы.
"Это необходимо для поддержания международного мира и безопасности. Мы обеспокоены тем, что международный режим разоружения и нераспространения подвергается серьезному испытанию", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.
3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в тексте закона, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение о возобновлении РФ действия договора принимается президентом РФ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Закон был принят Госдумой 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.
Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.
Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны
Трамп вышел из иранской ядерной сделки назло Обаме - СМИ со ссылкой на записи британского посла
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
Состояние большинства пострадавших в ЧП на северо-западе Азербайджана стабильно - Госагентство
Число жертв ДТП в Грузии увеличилось до трех человек
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию