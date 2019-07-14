Очередная партия элементов С-400 переброшена по воздуху в Турцию - Минобороны России

Очередная партия элементов зенитной-ракетной системы (ЗРС) С-400 доставлена в Турцию, сообщили в Минобороны России.
"14 июля 2019 года, в рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - заявили в военном ведомстве.
Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что этот контракт выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Рэджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.
В Минобороны отметили, что С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.
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