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Регион 14.07.2019 18:28

Очередная партия элементов С-400 переброшена по воздуху в Турцию - Минобороны России

Очередная партия элементов зенитной-ракетной системы (ЗРС) С-400 доставлена в Турцию, сообщили в Минобороны России.

"14 июля 2019 года, в рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - заявили в военном ведомстве.

Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что этот контракт выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Рэджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

В Минобороны отметили, что С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]