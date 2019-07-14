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Происшествия 14.07.2019 19:35

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано у берегов Камчатки

Сейсмологи в воскресенье зарегистрировали землетрясение магнитудой 4 в акватории Берингова моря, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинск.

"Землетрясение произошло на глубине 10 километров, эпицентр находился в 142 километрах юго-западнее села Никольского Алеутского муниципального района. Магнитуда сейсмособытия составила 4", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Звонки в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований от граждан не поступали.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]