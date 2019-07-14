Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано у берегов Камчатки

Сейсмологи в воскресенье зарегистрировали землетрясение магнитудой 4 в акватории Берингова моря, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинск.

"Землетрясение произошло на глубине 10 километров, эпицентр находился в 142 километрах юго-западнее села Никольского Алеутского муниципального района. Магнитуда сейсмособытия составила 4", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Звонки в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований от граждан не поступали.