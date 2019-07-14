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Происшествия 14.07.2019 15:43

На северо-западе Азербайджана ветка дерева упала на туристов, есть пострадавшие

В субботу перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь 500-летнего платана, в результате чего по предварительным данным пострадало 19 человек, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму.

"Сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь 500-летнего чинара, в результате чего пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть граждане зарубежных стран. По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за разместившихся в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия ведется расследование со стороны правоохранительных органов. После случившегося руководство Госагентства по туризму выехало в Шеки.

А. Мамедов

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Тэги: ДЕРЕВО, ВЕТВЬ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]