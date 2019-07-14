В Гонконге произошли столкновения между протестующими против закона об экстрадиции и полицией - СМИ

Тысячи протестующих против закона об экстрадиции вышли на улицы Гонконга, в результате произошли стычки с полицией, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post.

Протестующие собрались в самом густонаселенном округе Гонконга Сатхинь. Из-за большого числа пришедших демонстрация началась раньше запланированных 15:30 по местному времени, отмечает газета.

Примерно через полтора часа некоторые протестующие начали бросать дорожные конусы и бутылки в полицейских. Полиция в ответ использовала перечный газ, отмечает газета.

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странам и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм на прошлой неделе объявила, что законопроект об экстрадиции более не существует.

Несмотря на это, организаторы протестов заявили, что они не верят администрации и готовят новые выступления.