В новом парламенте Украины должны объединиться новизна и опыт, что позволит создать настоящую "коалицию действий", утверждает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда, которая имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней, может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", - приводит заявление Тимошенко в Полтавской области пресс-служба "Батькивщины".
По ее словам, изменения не только можно, но и нужно делать как можно быстрее, но для этого потребуется политическая воля и опыт, который есть у "Батькивщины". "Изменения, прежде всего, должны касаться социальной сферы, в частности, - снижение тарифов, введение обязательного медстрахования, рост пенсий и зарплат", - пояснила Тимошенко.
По ее мнению, "тарифы - это унижение людей".
Она напомнила, что на днях ее партия добилась признания судами двух инстанций незаконности постановлений правительства премьера Владимира Гройсмана о повышении цен на газ.
План "Надо действовать", разработанный "Батькивщиной", предусматривает немедленное приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, заметила политик.
"Среди реанимационных шагов также введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был во времена премьерства Тимошенко (на первого ребенка - 50 тысяч гривен, на второго - 100 тыс. гривен, на третьего - 150 тыс. грн)", - говорится в сообщении.
Партия "Батькивщина", по данным соцопросов, преодолевает барьер в 5% и проходит в Раду с четвертым-пятым результатом. В лидерах предвыборной гонки с большим отрывом идет пропрезидентская партия "Слуга народа", на втором месте - "Оппозиционный блок - за жизнь". Еще одной новой политической силой, имеющей шансы пройти в Раду, является партия "Голос" во главе с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.
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