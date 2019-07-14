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14.07.2019 16:06

Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие Шеки и лечение пострадавших, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС страны.

"Из Баку в Шеки в связи с падением ветви дерева на граждан направлены опытные реаниматолог, нейрохирург, травматолог и другие врачи. На место происшествия также откомандированы ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, министерства культуры и Генеральной прокуратуры. Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства", - говорится в заявлении.

В связи с происшествием созданы центры горячей линии Генеральной прокуратуры (492 55 40), МЧС (112) и министерства здравоохранения (498 78 46).

Как сообщалось ранее, сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась и упала на граждан ветвь 500-летнего чинара, диаметром 50 см. В результате пострадало 19 человек, среди которых есть зарубежные граждане.

А. Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]