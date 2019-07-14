Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие Шеки и лечение пострадавших, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС страны.
"Из Баку в Шеки в связи с падением ветви дерева на граждан направлены опытные реаниматолог, нейрохирург, травматолог и другие врачи. На место происшествия также откомандированы ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, министерства культуры и Генеральной прокуратуры. Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства", - говорится в заявлении.
В связи с происшествием созданы центры горячей линии Генеральной прокуратуры (492 55 40), МЧС (112) и министерства здравоохранения (498 78 46).
Как сообщалось ранее, сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась и упала на граждан ветвь 500-летнего чинара, диаметром 50 см. В результате пострадало 19 человек, среди которых есть зарубежные граждане.
А. Мамедов
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