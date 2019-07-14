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Дальнее зарубежье 14.07.2019 22:20

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обещал нанести военный удар по ливанскому радикальному движению "Хезболла", если оно реализует свои планы по нападению на Израиль.

"На выходных мы услышали заявления Насраллы (лидера "Хезболлы" Хасана - ИФ) о его планах по нападению. Всем должно быть ясно, что, если "Хезболла" осмелится совершить глупость и атаковать Израиль, мы нанесем по ней и по Ливану сокрушительный военный удар", - приводит канцелярия Нетаньяху в Twitter его заявление.

Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабинета министров подчеркнул, что он, в отличие от лидера "Хезболлы", не намерен раскрывать свои планы.

Ранее лидер ливанской радикальной организации "Хезболла" Хасан Насралла в интервью телеканалу "Аль-Манар ТВ" пригрозил, что Израиль окажется на грани исчезновения в случае нового конфликта с "Хезболлой".

В ходе интервью, как сообщают израильские СМИ, лидер "Хезболлы" достал карту Израиля и указал стратегические объекты, по которым может ударить "Хезболла", в том числе склады вооружения и заводы по опреснению воды.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХЕЗБОЛЛА, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]