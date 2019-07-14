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Дальнее зарубежье 14.07.2019 23:30

В сирийском Хомсе восстанавливают газопровод, поврежденный боевиками - СМИ

На газопроводе в провинции Хомс в Сирии ведутся ремонтные работы после того, как его повредили террористы, сообщает в воскресенье агентство САНА.

"Террористы повредили газопровод, который идет с месторождения Аш-Шаер к газоперерабатывающему заводу "Эбла"", - сообщает корреспондент агентства.

На месте работают рабочие из сирийского министерства нефти, планируется, что возобновить подачу газа удастся в ближайшие часы.

Через поврежденный участок газопровода на завод ежедневно поступало до 2,5 млн кубических метров газа, затем он распределялся по сирийским электростанциям, отмечает САНА.

Агентство не указывает, какая террористическая организация причастна к повреждению газопровода.

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Тэги: СИРИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПОВРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]