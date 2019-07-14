В сирийском Хомсе восстанавливают газопровод, поврежденный боевиками - СМИ

На газопроводе в провинции Хомс в Сирии ведутся ремонтные работы после того, как его повредили террористы, сообщает в воскресенье агентство САНА.
"Террористы повредили газопровод, который идет с месторождения Аш-Шаер к газоперерабатывающему заводу "Эбла"", - сообщает корреспондент агентства.
На месте работают рабочие из сирийского министерства нефти, планируется, что возобновить подачу газа удастся в ближайшие часы.
Через поврежденный участок газопровода на завод ежедневно поступало до 2,5 млн кубических метров газа, затем он распределялся по сирийским электростанциям, отмечает САНА.
Агентство не указывает, какая террористическая организация причастна к повреждению газопровода.
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