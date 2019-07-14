"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.
На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества, и пришли с желтыми воздушными шарами.
Полиция вытеснила протестующих с места проведения парада. Впоследствии между возмутителями спокойствия и силами порядка возникли стычки, сообщают в воскресенье французские СМИ.
Группа из нескольких десятков человек, заявлявших, что они представляют "желтые жилеты", пыталась прорваться через ряды стражей порядка, которые взяли ее в кольцо. На видео, распространенных очевидцами, можно видеть ожесточенную перепалку правоохранителей с "желтыми жилетами".
"Я ничего не слышал отсюда (с президентской трибуны парада - ИФ). Я не сомневаюсь, что некоторые люди хотели выразить свое мнение. Всем известно, что они делают это в течение многих, многих суббот. Главное, что парад прошел хорошо и что мы смогли выразить армии, раненым военным нашу признательность и наше доверие", - заявил журналистам после парада премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Как сообщалось, накануне несколько сотен "желтых жилетов" провели акции протеста в Париже, которые были отмечены незначительными стычками с полицией.
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны
Трамп вышел из иранской ядерной сделки назло Обаме - СМИ со ссылкой на записи британского посла
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
Состояние большинства пострадавших в ЧП на северо-западе Азербайджана стабильно - Госагентство
Число жертв ДТП в Грузии увеличилось до трех человек
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию