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Дальнее зарубежье 14.07.2019 17:59

"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества, и пришли с желтыми воздушными шарами.

Полиция вытеснила протестующих с места проведения парада. Впоследствии между возмутителями спокойствия и силами порядка возникли стычки, сообщают в воскресенье французские СМИ.

Группа из нескольких десятков человек, заявлявших, что они представляют "желтые жилеты", пыталась прорваться через ряды стражей порядка, которые взяли ее в кольцо. На видео, распространенных очевидцами, можно видеть ожесточенную перепалку правоохранителей с "желтыми жилетами".

"Я ничего не слышал отсюда (с президентской трибуны парада - ИФ). Я не сомневаюсь, что некоторые люди хотели выразить свое мнение. Всем известно, что они делают это в течение многих, многих суббот. Главное, что парад прошел хорошо и что мы смогли выразить армии, раненым военным нашу признательность и наше доверие", - заявил журналистам после парада премьер-министр Франции Эдуар Филипп

Как сообщалось, накануне несколько сотен "желтых жилетов" провели акции протеста в Париже, которые были отмечены незначительными стычками с полицией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]