Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

Следственные органы начали проверку по факту крушения дельталета в Тверской области, сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня, примерно 6 часов 00 минут, в поле, расположенном у деревни Киселево Кимрского района Тверской области, обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались", - сказала Марковская.
По данным СКР, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Между тем транспортная прокуратура начала свою проверку в связи с данным происшествием.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением дельталета в Тверской области", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Екатерина Короткова.
По ее словам, "в целях координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов".
В связи с произошедшим Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, добавила Короткова.
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