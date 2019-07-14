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СНГ 14.07.2019 19:00

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

Следственные органы начали проверку по факту крушения дельталета в Тверской области, сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня, примерно 6 часов 00 минут, в поле, расположенном у деревни Киселево Кимрского района Тверской области, обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались", - сказала Марковская.

По данным СКР, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Между тем транспортная прокуратура начала свою проверку в связи с данным происшествием.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением дельталета в Тверской области", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Екатерина Короткова.

По ее словам, "в целях координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов".

В связи с произошедшим Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, добавила Короткова.

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Тэги: РОССИЯ, ТВЕРЬ, ДЕЛЬТАЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]