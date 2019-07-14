Число жертв ДТП в Грузии увеличилось до трех человек

В Батумской клинике скончался 5-летний мальчик, отец и мать которого, граждане Саудовской Аравии, погибли накануне вечером в результате столкновения трех минивэнов на объездной автотрассе Кобулети-Батуми, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.
"Ребенка не удалось спасти. Кроме того, что у него были множественные травмы в брюшной полости и ему провели несколько операций, повреждение головного мозга было несовместимо с жизнью и его нельзя было транспортировать в Тбилиси", - сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.
Второй ребенок этой же семьи - 6-летняя девочка, также получившая серьезные повреждения, была перевезена на реанимобиле из Батуми в Тбилиси, где сейчас она продолжает лечение в детской клинической больнице имени Иашвили. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.
По информации СМИ, еще девять человек, пострадавших в аварии, продолжают лечение в двух клиниках Кобулети. Среди них семь граждан Польши и двое граждан Грузии, которые были водителями минивэнов. У большинства из них переломы.
Причина аварии пока неизвестна. В связи с произошедшим МВД Грузии ведет следствие по статье УК "нарушение правил эксплуатации транспортного средства, что повлекло за собой смерть двух и более человек".
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны
Трамп вышел из иранской ядерной сделки назло Обаме - СМИ со ссылкой на записи британского посла
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль
Тимошенко не исключает, что ее партия может усилить "молодую команду" в новой Раде
Вице-премьер Италии Ди Майо призвал Сальвини выступить перед парламентом на фоне скандала с финансированием из РФ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию