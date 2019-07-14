Число жертв ДТП в Грузии увеличилось до трех человек

В Батумской клинике скончался 5-летний мальчик, отец и мать которого, граждане Саудовской Аравии, погибли накануне вечером в результате столкновения трех минивэнов на объездной автотрассе Кобулети-Батуми, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

"Ребенка не удалось спасти. Кроме того, что у него были множественные травмы в брюшной полости и ему провели несколько операций, повреждение головного мозга было несовместимо с жизнью и его нельзя было транспортировать в Тбилиси", - сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Второй ребенок этой же семьи - 6-летняя девочка, также получившая серьезные повреждения, была перевезена на реанимобиле из Батуми в Тбилиси, где сейчас она продолжает лечение в детской клинической больнице имени Иашвили. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По информации СМИ, еще девять человек, пострадавших в аварии, продолжают лечение в двух клиниках Кобулети. Среди них семь граждан Польши и двое граждан Грузии, которые были водителями минивэнов. У большинства из них переломы.

Причина аварии пока неизвестна. В связи с произошедшим МВД Грузии ведет следствие по статье УК "нарушение правил эксплуатации транспортного средства, что повлекло за собой смерть двух и более человек".