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Происшествия 14.07.2019 20:14

Число жертв ДТП в Грузии увеличилось до трех человек

В Батумской клинике скончался 5-летний мальчик, отец и мать которого, граждане Саудовской Аравии, погибли накануне вечером в результате столкновения трех минивэнов на объездной автотрассе Кобулети-Батуми, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

"Ребенка не удалось спасти. Кроме того, что у него были множественные травмы в брюшной полости и ему провели несколько операций, повреждение головного мозга было несовместимо с жизнью и его нельзя было транспортировать в Тбилиси", - сообщил журналистам министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Второй ребенок этой же семьи - 6-летняя девочка, также получившая серьезные повреждения, была перевезена на реанимобиле из Батуми в Тбилиси, где сейчас она продолжает лечение в детской клинической больнице имени Иашвили. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По информации СМИ, еще девять человек, пострадавших в аварии, продолжают лечение в двух клиниках Кобулети. Среди них семь граждан Польши и двое граждан Грузии, которые были водителями минивэнов. У большинства из них переломы.

Причина аварии пока неизвестна. В связи с произошедшим МВД Грузии ведет следствие по статье УК "нарушение правил эксплуатации транспортного средства, что повлекло за собой смерть двух и более человек".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, РЕБЕНОК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]