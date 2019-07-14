Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Место на подиуме также занял представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari, ставший третьим.
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, стал девятым.
У Хэмилтона теперь 223 очка, он лидирует в личном зачете. На втором месте идет Боттас (184), на третьем - голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (136).
Квят, в зачете которого после гонки в Великобритании стало на два балла больше, занимает 14-е место (12 очков).
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