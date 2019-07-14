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14.07.2019 22:45

Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.

Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени (14:30 по московскому времени).

Спустя 42 минуты самолет послал сигнал бедствия и вскоре рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен.

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Причины происшествия не сообщаются.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]