Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.
Самолет, перевозивший парашютистов, вылетел из аэропорта Умео в 13:30 по местному времени (14:30 по московскому времени).
Спустя 42 минуты самолет послал сигнал бедствия и вскоре рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен.
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Причины происшествия не сообщаются.
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