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Происшествия 14.07.2019 20:38

Состояние большинства пострадавших в ЧП на северо-западе Азербайджана стабильно - Госагентство

Состояние большинства пострадавших при падении ветви 500-летнего платана в Шеки (северо-запад Азербайджана) стабильно, заявил журналистам на месте происшествия председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщают азербайджанские СМИ.

"Из 19 человек, пострадавших в результате происшествия, 12 являются гражданами Азербайджана, 2 – гражданами России, 5 – гражданами Сирии. Состояние большинства из них стабильно. Погибших при происшествии не было", - сказал Нагиев.

Четверо пострадавших, по его словам, направлены в Баку, так как их состояние оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что трое из них граждане Сирии, еще один – гражданин Азербайджана.

Как сообщалось ранее, сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась и упала на граждан ветвь 500-летнего чинара, диаметром 50 см. В результате пострадало 19 человек, среди которых есть зарубежные граждане.

Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства

А. Мамедов

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ, КОММЕНТАРИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]