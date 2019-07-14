Состояние большинства пострадавших в ЧП на северо-западе Азербайджана стабильно - Госагентство

Состояние большинства пострадавших при падении ветви 500-летнего платана в Шеки (северо-запад Азербайджана) стабильно, заявил журналистам на месте происшествия председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщают азербайджанские СМИ.
"Из 19 человек, пострадавших в результате происшествия, 12 являются гражданами Азербайджана, 2 – гражданами России, 5 – гражданами Сирии. Состояние большинства из них стабильно. Погибших при происшествии не было", - сказал Нагиев.
Четверо пострадавших, по его словам, направлены в Баку, так как их состояние оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что трое из них граждане Сирии, еще один – гражданин Азербайджана.
Как сообщалось ранее, сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась и упала на граждан ветвь 500-летнего чинара, диаметром 50 см. В результате пострадало 19 человек, среди которых есть зарубежные граждане.
Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства
А. Мамедов
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны
Трамп вышел из иранской ядерной сделки назло Обаме - СМИ со ссылкой на записи британского посла
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль
Тимошенко не исключает, что ее партия может усилить "молодую команду" в новой Раде
Вице-премьер Италии Ди Майо призвал Сальвини выступить перед парламентом на фоне скандала с финансированием из РФ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию