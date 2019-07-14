Состояние большинства пострадавших в ЧП на северо-западе Азербайджана стабильно - Госагентство

Состояние большинства пострадавших при падении ветви 500-летнего платана в Шеки (северо-запад Азербайджана) стабильно, заявил журналистам на месте происшествия председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщают азербайджанские СМИ.

"Из 19 человек, пострадавших в результате происшествия, 12 являются гражданами Азербайджана, 2 – гражданами России, 5 – гражданами Сирии. Состояние большинства из них стабильно. Погибших при происшествии не было", - сказал Нагиев.

Четверо пострадавших, по его словам, направлены в Баку, так как их состояние оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что трое из них граждане Сирии, еще один – гражданин Азербайджана.

Как сообщалось ранее, сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась и упала на граждан ветвь 500-летнего чинара, диаметром 50 см. В результате пострадало 19 человек, среди которых есть зарубежные граждане.

Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства

А. Мамедов