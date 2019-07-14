Берлин, Лондон и Париж призывают Тегеран отменить решения, которые сокращают обязательства страны по СВПД

ФРГ, Франция и Великобритания ради спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке призывают Тегеран пересмотреть недавние решения по сокращению объема исполняемых им по СВПД обязательств, говорится в совместном заявлении трех стран.
"Хотя мы по-прежнему поддерживаем СВПД, продолжение его существования, тем не менее, зависит от того, чтобы Иран безоговорочно соблюдал свои обязательства. В связи с этим мы настоятельно призываем Иран пересмотреть недавно принятые им решения", - отмечается в заявлении, обнародованном в воскресенье германским правительством.
В заявлении при этом упоминается решения Тегерана обогащать уран сверх допустимого СВПД уровня и хранить ядерные материалы в более крупных, чем дозволено соглашением, объемах.
"Сегодня мы обеспокоены риском того, что СВПД распадается еще больше - под давлением санкций со стороны США и от решений Ирана не соблюдать еще больше основных положений (этого международного соглашения - ИФ)", - констатируется в заявлении.
Документ напоминает, что Берлин, Лондон и Париж в мае 2018 года выразили сожаление в связи с отказом США от СВПД и введением Вашингтоном санкций против Ирана, хотя Тегеран исполнял положения соглашения, что подтверждало МАГАТЭ - вплоть до июня 2019 года.
Также ФРГ, Франция и Великобритания указали на необходимость продолжать диалог по проблеме СВПД, в том числе через совместную комиссию по СВПД.
Кроме того, три страны выразили обеспокоенность в связи с серией нападений на танкеры в районе Персидского залива и общим ростом напряженности в регионе.
Иран, после выхода США из СВПД, неоднократно критиковал европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
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