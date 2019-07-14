Посольство РФ в Баку подтвердило, что двое россиян пострадали при падении ветви платана

По данным посольства РФ в Баку, двое российских граждан пострадали в результате падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе страны.
"Сегодня в результате падения ветви дерева перед Дворцом Шекинских ханов Шеки пострадали 19 человек. По информации Минздрава АР, среди них двое граждан РФ, им оказана медпомощь", - говорится в сообщении посольства в твиттере.
Ситуация с пострадавшими россиянами находится на контроле у посольства.
Как сообщалось ранее, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая иностранцев. Ранее о двоих россиянах, получивших травмы, сообщало министерство здравоохранения Азербайджана.
Четверо пострадавших на вертолетах отправлены в Баку.
Ситуация взято под личный контроль главы государства.
А.Мамедов
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