Эрдоган заявил о планах завершить приобретение у РФ С-400 к апрелю 2020 года - газета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает завершить сделку с приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 к апрелю 2020 года.
"Он добавил, что надеется закончить сделку (по С-400 - ИФ) к апрелю 2020 года", - приводит высказывания президента на встрече с журналистами в воскресенье газета "Сабах".
Президент при этом уточнил, что установка поставленных С-400 должна быть частично завершена к концу 2019 года.
Эрдоган также напомнил, что решение Анкары приобрести С-400 носило "вынужденный" характер из-за позиции турецких партнеров.
Согласно турецким СМИ, Эрдоган подчеркнул, что контроль над установками С-400 будет полностью находиться в руках турецких военных.
Также президент упомянул возможность увеличить число турецких специалистов, которые будут учиться обращаться с С-400.
"Сейчас их (этих специалистов - ИФ) число невелико. Их 100 теперь, но это число может увеличиться десятикратно", - отметил Эрдоган.
Кроме того, он озвучил предложение производить совместно с РФ комплексы С-500.
"Мы могли бы производить следующую версию С-400 - С-500 - вместе с Россией", - цитируют СМИ высказывание Эрдогана.
По его словам, приобретение у РФ С-400 и участие Анкары в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35 являются двумя независимыми друг от друга вопросами.
Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила за F-35 $1,4 млрд, которые, в случае исключения Турции из программы, необходимо вернуть. Эрдоган также заявил, что выход Турции из программы F-35 увеличит стоимость каждого из этих самолетов на $7 - 8 млн.
Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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