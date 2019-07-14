13 из 19 пострадавших при падении ветви платана в Шеки отпущены домой после получения медицинской помощи

13 из 19 пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана отпущены домой после получения медицинской помощи, сообщил журналистам первый заместитель главы исполнительной власти города Шеки Гасан Гасанов.

«13 человек получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Четверо пострадавших были отправлены в Баку. Ещё двое продолжат лечение в Шекинской городской центральной больнице. Их жизни ничего не угрожает», - сказал Гасанов.

По его словам, территория, где произошел инцидент, будет очищена в понедельник утром.

Как сообщалось ранее, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев. Ранее о двоих россиянах, получивших травмы, сообщало министерство здравоохранения Азербайджана.

Ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.

А.Мамедов