Совет ЕС обсудит Иран и выполнение им обязательств в рамках СВПД

Совет ЕС по иностранным делам обсудит в понедельник в Брюсселе ряд актуальных проблем международной политики, среди которых в основной повестке заседания первыми идут Иран и обстановка в регионе.

"Министры (иностранных дел - ИФ) обсудят Иран, в особенности напряженность в регионе Персидского залива и вокруг этого региона и средства, которые позволили бы уменьшить нынешний риск неправильной оценки ситуации, способной вылиться в военную эскалацию", - говорится в материалах, распространенных к заседанию Совета ЕС.

Кроме того, главы МИД стран ЕС планируют "рассмотреть нынешнюю ситуацию в том, что касается реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в свете совещания совместной комиссии 28 июня, и принимая во внимание недавние события 1 и 7 июля, свидетельствующие, что Иран постепенно сокращает свои обязательства по ядерным позициям".

"Министры обсудят ситуацию с ядерным соглашением, но возможно, что дискуссии охватят более широкий круг вопросов, так как все они формируют очень сложную региональную обстановку", - сказал журналистам высокопоставленный европейский чиновник, знакомя на условиях анонимности представителей СМИ с повесткой дня Совета ЕС.

Он сообщил, что Евросоюз поддерживает контакты со своими партнерами по СВПД с целью определить, когда и на каком уровне должна состояться совместная комиссия, которую планируется провести в ближайшее время.

"Даты еще нет. На этом этапе мы находимся в постоянном контакте (с участниками СВПД - ИФ). Но мы используем и другие каналы, чтобы донести наш сигнал с целью настоять на возвращении Ирана к соблюдению положений соглашения", - уточнил функционер ЕС.

По его словам, отход Ирана от своих обязательств в рамках СВПД недопустим, и позиция ЕС по этому поводу абсолютно ясна.

Европейский чиновник отметил, что началось функционирование специального механизма расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Осуществляются первые торговые транзакции. Еще семь государств-членов заявили публично, что они намерены присоединиться к этому специальному механизму.

По его словам, помимо этих семи стран, ведутся дискуссии с еще рядом государств о присоединении к INSTEX.

В ответ на вопрос, примет ли этот совет какие-либо конкретные решения по торговле иранской нефтью, либо путем включения в INSTEX транзакций по нефти, либо убеждением Китая покупать больше иранской нефти, пока INSTEX не распространяется на нефтяную продукцию, функционер ЕС сказал: "Всё, что может способствовать сохранению СВПД, - это благое дело. Но в понедельник будет иной процесс. В понедельник ситуацию будут обсуждать не три европейских члена совместной комиссии СВПД, а еще 25 государств ЕС. (...) Министерский уровень служит для того, чтобы проинформировать (членов совета - ИФ), провести брифинг по ситуации, чтобы попытаться найти возможность смягчить негативные последствия (антииранских - ИФ) санкций".

Работа в составе 28 членов союза, пояснил чиновник, имеет целью, чтобы другие государства ЕС вступили в INSTEX, а также попытаться распространить механизм на третьи страны.

"Это акционерам, партнерам по соглашению решать (проблему торговли иранской нефтью - ИФ). Конечно, мы поддерживаем INSTEX. (Европейская) комиссия оказывала консультационную помощь при создании INSTEX. И с иранской стороны создана аналогичная структура при технической поддержке наших специалистов. Но решения принимаются не Европейским союзом. Это акционеры принимают решения. На данный момент констатируем, что дело движется к расширению участия государств-членов", - сказал высокопоставленный европейский источник.

Заседание Совета ЕС начнется, как принято, с краткого обзора важнейших текущих событий в мире. Как сообщил собеседник СМИ, председательствующая в совете глава дипломатии ЕС Федерика Могерини затронет ситуацию в Судане. Речь пойдет об африканском регионе Сахель, из которого только что вернулась Могерини, и о Венесуэле. Министры могут еще раз обратить свое внимание на незаконное бурение шельфа Турцией в исключительной экономической зоне Кипра.

Ожидается также сообщение об Украине главы европейской дипломатии, которая 8 июля принимала участие в саммите ЕС-Украина в Киеве. "Это будет еще одной возможностью для ЕС засвидетельствовать свою поддержку суверенитету и целостности Украины. (...) И я настаиваю на том, что мы интересуемся пакетом помощи региону Азовского моря, особенно затронутому текущим конфликтом", - добавил он.

В основную повестку дня входит Ирак, по которому планируется принять заключения. "Ирак готовится развивать интенсивное сотрудничество с Европейским союзом в области строительства архитектуры региональной безопасности. Это в долгосрочном плане. А в краткосрочном плане Ирак хотел бы более активно выполнять посредническую роль. И действительно, в географическом плане он хорошо расположен, поддерживает важные экономические отношения с Ираном, особенно в энергетическом секторе. У Ирака значительные отношения с США. Мы продолжим поддерживать Ирак в этой его роли", - объяснил собеседник СМИ.

Участники встречи обсудят внешние аспекты миграции.

В повестке заседания также Центральноафриканская Республика. "Это страна, где союз обязался очень интенсивным образом содействовать в области сотрудничества и развития, но также в подготовке военных", - сказал чиновник.

Во время обеда состоится неформальная дискуссия с участием министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску. Чиновник ЕС отметил, что в отношениях с Кишиневым Евросоюз настаивает на том, что окажет стране свою помощь "на очень строгих условиях".

"Мы пригласили министра, потому что Молдавия переживает важный этап. Были предприняты инициативы, идет процесс реформ, которые мы поддерживаем. Мы готовы возобновить помощь, но на очень строгих условиях. Для министров (ЕС - ИФ) это будет просто возможность выслушать своего коллегу. И не только по повестке реформ, но также по переговорному процессу 5+2, через который мы помогаем Молдавии защитить свою территориальную целостность, потому что мы являемся наблюдателями в этом процессе. Конечно, мы поддерживает этот процесс", - заявил высокопоставленный источник, объясняя цель встречи с главой МИД Молдавии.