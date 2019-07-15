Владелец ГК "Новый поток" (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) Дмитрий Мазуров 13 июля по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту "Шереметьево" был задержан и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В настоящее время Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.

"АО "Новый Поток" рассматривает действия в отношении Д.П.Мазурова как неправомерные и считает необходимым пояснить следующее: 11 июля 2019 года Д.П.Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам. За несколько дней до этого - 5 июля 2019 года - следователем Следственного департамента было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено", - отмечают в компании.

"В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Д.П. Мазурова, АО "Новый Поток" предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д.П.Мазурова. Д.П.Мазуров никогда не скрывался от следствия, не имел намерений покидать пределы Российской Федерации и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам", - сообщили в "Новом потоке".

По информации группы, в 11:00 15 июля Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании Мазурову меры пресечения.

Комментарием Следственного департамента МВД "Интерфакс" не располагает.

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.

В настоящее время Марийский НПЗ является единственным нефтезаводом, находящимся под управлением "Нового потока". Ранее группе принадлежал "Антипинский НПЗ", также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Сбербанк приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае этого года. Позже совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. При этом в пресс-службе Сбербанка сообщали, что банку стало известно о дополнительной долговой нагрузке "Антипинского НПЗ", и он считает это проблемой. "Антипинский НПЗ" 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже в дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанка) с требованиями 70,135 млн рублей и заявление Абсолют банка с требованиями в 3,168 млрд рублей.

Кредиторами НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка и МКБ являются Промсвязьбанк, Интеркомбанк, Кредит Европа банк.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году "Антипинский НПЗ" снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первых четырех месяцев 2019 года переработка Антипинского НПЗ снизилась до 1,767 млн тонн с 2,385 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года.