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Дальнее зарубежье 15.07.2019 10:00

Индия в последний момент отложила запуск к Луне своей межпланетной станции

Индия за 56 минут до планировавшегося в понедельник старта отложила запуск к Луне своего космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") с посадочным модулем и луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", - говорится в сообщении ISRO.

Запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 00:21 мск с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

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Тэги: ИНДИЯ, ЛУНА, АППАРАТ, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]